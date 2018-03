Von Christine Krauskopf

Talent für Tanz, Theater, Turnen

Bildung Herborner Gymnasium zeigt Kunst der Schüler / Überraschende Klangerlebnisse

Herborn „Best of Johanneum“ am Freitagabend in der neuen Mehrzweckhalle des Herborner Gymnasiums: Ein prächtiges Programm erwartete die Zuschauer. Musik, Theater und Turnen – um den Nachwuchs muss man sich keine Gedanken machen.

Copyright © mittelhessen.de 2018