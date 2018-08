Tanzen, lachen  und feiern im Zelt

Im Festzelt auf dem Marktplatz können die Besucher vier Tage lang ausgiebig tanzen und lachen. Los geht es am Freitag, 10. August, um 21 Uhr mit einer Disco-Neon-Night. Für Musik sorgt DJ Torti. Einlass ist ab 20 Uhr, und die Cocktailbar ist ab 21 Uhr geöffnet.

Einer der Höhepunkte ist der Auftritt von „Mission2Party“ am Samstag. Die sechs Vollblutmusiker möchten mit dem Partyvolk ordentlich abfeiern. Direkt nach dem Bieranstich stehen sie ab 20.30 Uhr auf der Bühne. Tickets kosten im Vorverkauf 7,50 Euro und an der Abendkasse 9 Euro.

Mit Stimmungsmusik von Schlager, Rock und Pop bis Heavy Metal sowie Ballermannsongs möchten die Jungs von „Mission2Party“ das Zelt zum Beben bringen.

Weiter geht das Volksfest am Sonntag um 14 Uhr mit dem Start des Festzuges. Wer dabei noch mitmachen will, kann sich bei Liselotte Dapper, & (0 27 75) 87 97, anmelden.

Anschließend möchten die „Hessebuam“ für Stimmung im Festzelt sorgen. Der Eintritt ist frei. Den Kirmesabschluss läuten am Montag um 13 Uhr die „Egerländer 6“ um Frontmann Timo Groos mit ihrer „ewig jungen Blasmusik“ ein. Anschließend spielen von 18 bis 23 Uhr wieder die „Hessebuam“.

Tandemsprung in der Verlosung

An allen Tagen findet eine Verlosung statt. In der großen Schlussverlosung am Montag winkt dem Gewinner ein Tandemsprung mit dem Team von „Skydive Westerwald“.

Eintrittskarten können noch bis Freitag bei der Gärtnerei Heibel gekauft werden, VIP-Bändel gibt es bei Wolfgang Reif, Telefon (0 27 75) 15 71 und weitere Informationen auf www.tus-driedorf.de. (beh)