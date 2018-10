Tausende bummeln durch Haiger

Von Klaus-Dieter Schwedt

Attraktives Angebot: Rund 80 Händler boten in der Haigerer Innenstadt die unterschiedlichsten Waren an. (Foto: Schwedt)

Haiger Da war in Haiger kaum noch ein Durchkommen: Tausende strömten zum Finale des Haigerer Lukasmarktes am Sonntag in die Stadt und stöberten im großen Angebot der gut 80 fahrenden Händler.