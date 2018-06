Tierrechtler kritisieren Circus Krone

DER PROTEST

Seit das Gastspiel des Circus Krone bekannt ist, regt sich Protest. Zunächst trafen sich in Herborn 25 Menschen, die sich zur Gruppe „Tierfreunde gegen Circus Krone in Herborn“ zusammenschlossen. In einer Facebook-Gruppe bringen fast 2000 Personen ihren Unmut zum Ausdruck.

„Wir haben das Ziel, weitere Menschen darauf hinzuweisen, dass die Haltung von Wildtieren im Zirkus nicht mehr zeitgemäß ist“, erklärt Sabine Kreil, die seit über 30 Jahren im Tierschutz aktiv ist. Den Protest wollen die Kritiker auf die Straße tragen: Daher haben sie für alle neun Zirkusvorstellungen Mahnwachen angemeldet.

Eine Schattenseite hatte der Protest aber auch: Unbekannte beschmierten und zerstörten 80 Zirkusplakate in der Herborner Altstadt. Davon distanzieren sich die Tierfreunde deutlich: „Wir sind nicht an extremen oder militanten Aktionen interessiert – uns liegt das Wohl von Tieren am Herzen“, heißt es in einer Erklärung.

DIE KRITIKER

Die Kritik der Gruppe richtet sich gegen jeden Zirkus, der – wie der Circus Krone – Wildtiere hält. „In einem Zirkusunternehmen ist eine verantwortbare Haltung von Wildtieren schlecht bis überhaupt nicht möglich“, sagt Sprecherin Sabine Kreil. Der psychische und physische Anspruch an Unterbringung und Fütterung sei hoch und nicht zu leisten.

Die Herborner kritisieren Kunststücke, für die Tiere „oft mit Gewalt dressiert“ würden. „Sie leiden darunter, dass sie im Schnitt 50 Mal im Jahr den Aufenthaltsort wechseln müssen und dass sie die überwiegende Zeit ohne Beschäftigungsmöglichkeiten in kleinen Käfigen, unzureichenden Gehegen oder im Transportwagen verbringen müssen“, führt Keil aus. „Arttypische Verhaltensweisen“ wie Sozialkontakte zu Artgenossen oder eine freie Bewegung seien erheblich eingeschränkt. Folgen seien „erhebliche Gesundheitsschäden, schwerste Verhaltensstörungen und erhöhte Sterblichkeit“.

Die „Tierfreunde gegen Circus Krone“ verstehen sich nicht als grundsätzliche Zirkusgegner, sondern werben für ein Modell ohne Tiere. „Ein Zirkus kann doch so viel mehr, als abgestumpfte Tiere mit stereotypem Verhalten zeigen. Es gibt grandiose Artisten und Clowns“, betont Sabine Kreil.

Dreimal hat sich der Bundesrat zuletzt für ein bundesweites Wildtierverbot ausgesprochen

Die Gruppe möchte das Thema an der Wurzel packen. Es gebe „sicher Tiger oder Elefanten, denen es schlechter geht als bei Circus Krone und (...) Tausende von Pferden, die schlimmer aussehen und gehalten werden“. Trotzdem gelte es, den Zirkustieren generell eine Stimme zu geben, „da sie unter der extremen Enge, der Langeweile, den Dressurmethoden und der Isolation leiden“. Noch nie habe sich etwas „einfach so“ geändert, immer müsse jemand Partei ergreifen und Schwachen eine Stimme geben.

Zum lokalen Protest gesellt sich Unterstützung aus dem Bundesgebiet: Die „Aktionsgruppe Tierrechte Bayern“ verschickt seit Jahren eifrig Pressemitteilungen dorthin, wo der Circus Krone auftritt. „Tiere, insbesondere Wildtiere, können in einem reisenden Zirkusbetrieb systembedingt niemals artgerecht gehalten werden“, sagt Sprecher Simon Fischer.

Die Tierschützer kritisieren den Umgang mit Elefanten: Nachts und einige Stunden am Tag seien die Tiere an den Beinen festgebunden und könnten sich kaum bewegen. In sozialen Netzwerken verbreitet die Gruppe ein Foto, auf dem zwei an zwei Beinen fixierte Elefanten zu sehen seien. Dazu komme in der Manege weiter ein Elefantenhaken zum Einsatz. Tiere müssten, so Fischer, „vollkommen artfremde gesundheitsschädliche Tricks wie einen Kopf-Rüsselstand vorführen“.

Wie die Herborner fordert die Gruppe ein Wildtierverbot. Dabei verweist sie auf Appelle der Bundestierärztekammer, der SPD, der Linken und Grünen sowie Tierrechts- und Naturschutzorganisationen. Der Bundesrat habe sich zuletzt dreimal für ein deutschlandweites Verbot ausgesprochen, das in Ländern wie den Niederlanden und Österreich bestehe.

DER ZIRKUS

Erwartungsgemäß hält Frank Keller, Tierschutzbeauftragter des Circus Krone, wenig von einem Wildtierverbot. „Die Zeiten, in denen jemand mit dem Lasso in Afrika unterwegs ist, sind vorbei“, sagt er. Die Tiere seien in 16. bis 21. Generation im Zirkus aufgewachsen. Dazu verstoße ein Verbot gegen das Grundgesetz, da es die Berufsfreiheit der Tierlehrer einschränke. „Schwarze Schafe“ gebe es in der Branche selbstverständlich, so Keller. „Wir schaffen aber auch nicht den Führerschein ab, weil einige nicht Autofahren können. Statt eines Verbots brauchen wir noch strengere Kontrollen.“

Gegen den Vorwurf, der Zirkus halte seine Tiere nicht artgerecht, wehrt sich der Tierschutzbeauftragte vehement – und behauptet mit Blick auf die Kritiker: „Nicht das sind die Tierschützer, sondern wir. Diese Leute wissen größtenteils gar nicht, wie es bei uns aussieht.“

Laut Keller sei sein Zirkus einer der „meist kontrollierten Tierhaltungsbetriebe weltweit“. In der Broschüre „Tierschutz im Circus Krone“ nennt das Unternehmen „die denkbar beste Pflege, ausgesucht gutes Futter, geräumige Stallungen und Außengehege, optimale Betreuung durch qualifizierte Tierärzte und Hufschmiede und vor allem ständige Ansprache von Tierlehrern und Tierpflegern“. Leitlinien, so Keller, würden genau vorschreiben, wie groß Gehege oder Ställe sein müssten.

Keller kritisiert ein Bußgeld, das das Amtsgericht Darmstadt 2009 verhängte. Die Begründung: Elefanten seien nicht ausreichend beschäftigt gewesen und hätten Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Zudem sei Pferden nicht genug Auslauf geboten worden. „Für uns war das nicht nachvollziehbar. Den Elefanten haben wir im Winter keine Laubäste gegeben. Aber auch, wenn wir beim Zirkus sind – zaubern können wir nicht. Die Pferde haben wir in eine Box geführt, da sie verschwitzt waren“, so Keller.

Den immer wieder kritisierten „Rüsselstand“, sagt er, würden wild lebende Artgenossen ebenfalls praktizieren, wenn sie sich aus tiefen Wasserlöchern bedienen wollen.

DIE BEFÜRWORTER

In die Debatte mischt sich auch das bundesweit aktive Bündnis „Tiere gehören zum Circus“ ein. Die „Gruppe biologisch interessierter Zirkusliebhaber“ verteidigt den Circus Krone seit Jahren.

Auch in Herborn: In einem Brief bedankt sich das Bündnis bei Bürgermeister Hans Benner (SPD), „dass Sie es dem Circus Krone ermöglicht haben, seine Zelte aufzubauen“. Laut Sprecher Dirk Candidus überzögen „fanatische Tierrechtler“ Krone mit „haltlosen Vorwürfen“.

Der Zirkus betreibe aber „einen enormen personellen, materiellen, logistischen und finanziellen Aufwand“ zum Wohle der Tiere. Er verweist auf „großzügige Freigehege, ein zusätzliches Zelt für Elefanten und einen hervorragenden Pflege- und Ernährungszustand“. Die Tiere erreichten, so der Sprecher, oft ein hohes Alter. Das Bündnis nennt mehrere Studien, die einen Zirkus mit (Wild-)Tieren verteidigen. Eine „tiergerechte“ Haltung sei „durchaus möglich“.

Außerdem kritisiert das Bündnis Aussagen von Zirkusgegnern, nach denen die Tiere „eingesperrt“ und „versklavt“ seien und „ausgebeutet“ würden. „Solche Theorien beruhen auf einer Vermenschlichung der Tiere und gehen an der tierischen Empfindungswelt völlig vorbei“, sagt Dirk Candidus.

HINTERGRUND: GESCHICHTE DES CIRCUS KRONE

Den nach eigenen Angaben „größten Circus der Welt“ gründete Carl Krone im Jahr 1905 in Bremen und nannte ihn „Circus Krone“. Sein Vater Carl Krone Senior hatte ab 1870 auf Jahrmärkten Bären und Wölfe präsentiert. Im „Circus Krone“ kamen Elefanten, Löwen, Eisbären und Affen hinzu. Ab den 20er-Jahren war der Zirkus europaweit unterwegs. Später führten Krones Tochter Frieda Sembach-Krone und ihr Ehemann Carl Sembach das Unternehmen jahrzehntelang. Seit 1919 hat der Zirkus seinen festen Sitz in München. (hog)

CIRCUS KRONE IN DER REGION

Zum vierten Mal nach 1996, 2001 und 2006 ist der Circus Krone in Herborn zu Gast. Auch in der Region war der Zirkus danach immer wieder unterwegs. Das sorgte für kleinere und größere Proteste von Tierrechtlern.

Juli 2013, Limburg: Bereits im Jahr 2012 baten die Limburger Stadtverordneten den Magistrat, die Möglichkeit eines kommunalen Wildtierverbots in reisenden Zirkussen zu prüfen. Knapp ein Jahr später – kurz vor dem Gastspiel des Circus Krone – wies der Magistrat darauf hin, dass die Nichtzulassung solcher Unternehmen an der fehlenden Rechtsgrundlage scheitere. Ein Verbot könne einzig der Bund durch eine Änderung des Tierschutzgesetzes regeln. Das Bündnis „Tiere gehören zum Circus“ bescheinigte dem Zirkus in einem Schreiben vorbildliche Verhältnisse.

Juni 2015, Marburg: Unbekannte zerstörten im Vorfeld des Gastspiels Plakate und Reklametafeln des Circus Krone. Unter anderem beklebten die Täter Werbetafeln mit „Abgesagt“-Aufklebern. Bei der Premiere und acht weiteren Vorstellung fanden sich Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta vor Ort zu kleineren Demonstrationen ein. „Wildtiere können in einem Zirkus nicht artgerecht gehalten werden“, erklärte der ehemalige Boxer und Peta-Aktivist Wolfgang Penzler aus Marburg. Der „Verein Elefantenschutz Europa“ kritisierte zudem, in einem Zirkus sei „keine verhaltensgerechte Unterbringung“ möglich. Das Kreisveterinäramt bestätigte nach einer Kontrolle die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Circus Krone.

Oktober 2015, Wetzlar: Als der Circus Krone auf der Bachweide gastierte, rief das die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan. Sie übte Kritik an der Tierhaltung und forderte die Stadt Wetzlar auf, ein „kommunales Wildtierverbot“ zu beschließen und keine Zirkusbetriebe mehr zuzulassen, „die bei den Behörden wegen Tierquälerei aktenkundig geworden sind“. Der Circus Krone reagierte – nicht nur in der Domstadt – mit der Broschüre „Wir lieben unsere Tiere – Tierschutz im Circus Krone“. Darin betont das Unternehmen, der Amtsveterinär kontrolliere die gesetzlichen Bestimmungen in jeder Gastspielstadt. Auch das Bündnis „Tiere gehören zum Circus“ wendete sich in einem Brief an den damaligen Oberbürgermeister Wolfram Dette. Es verteidigte die „guten Lebensbedingungen“ im Zirkus. (hog)