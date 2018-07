Von Christoph Weber

Tierwohl hat zunächst Priorität

Landgestüt Arbeitsgruppe wird sich in einem zweiten Schritt mit Tourismus befassen

Dillenburg Die wichtigste Aussage für Dillenburg hat Priska Hinz (Grüne) am Rande ihres Besuchs in Dillenburg in einem Interview gegeben: Die Landwirtschaftsministerin sieht den Betrieb des Landgestüts in seiner aktuellen Funktion auf Jahrzehnte gesichert.

