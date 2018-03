Tipp  „... und ewig rauschen die Gelder“

Sinn Die Laienspieler der Dillenburger „Dellerlecker“ haben ein neues Stück eingeübt, das nun an neuer Spielstätte, im „Bezett“ in Sinn, aufgeführt wird: Mit „... und ewig rauschen die Gelder“ servieren die „Dellerlecker“ besten britischen Humor. Die turbulente Komödie dreht sich um Eric Swan (Ingo Lehmann), der sich seinen Plan etwas anders vorgestellt hat: Nachdem er einige Jahre sehr kreativ staatliche Institutionen illegal erleichtert hat, wollte er endlich seine erfundenen Identitäten sterben lassen, um wieder mit ruhigen Gewissen schlafen zu können. Doch mitten in diesen Plan platzt sein kranker Untermieter Norman Basset (Armin Nickel), dessen Ableben Eric doch bereits dem Sozialamt gemeldet hatte. Aufgeführt wird das Stücke am Freitag. Weitere Termine: Samstag, 10. Februar, Sonntag, 11. Februar, Freitag, 16. Februar und Samstag, 17. Februar. Beginn: jeweils 19 Uhr. Karten sind für zehn Euro (ermäßigt acht) gibt es in der Buchhandlung Rübezahl in Dillenburg oder unter reservierung(at)dellerlecker.de. (red/Foto: privat)