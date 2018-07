Von Klaus-Dieter Schwedt

Toller Auftakt für „live in Haiger“

Konzert 2000 Besucher feiern mit „UnArt“ den Start der musikalischen Sommerreihe

Haiger So werden Sommermärchen gemacht: Gut 2000 Besucher feierten am Freitagabend auf dem Marktplatz den Start der sechsten Auflage von „live in Haiger“. Die Siegerländer Band „UnArt“ begeisterte mit verschiedenen Musikrichtungen von Rock bis zu Mallorca-Hits.

