Von Katrin Weber

Traktoren tanzen, Pferde kicken

Fest Auf dem Birkenhof herrscht Hochbetrieb / Viele Attraktionen für Jung und Alt

SINN-EDINGEN Besser hätte das Hoffest des Vereins Pferdefreunde Birkenhof in Edingen nicht sein können: Viele Hunderte Besucher kamen am vergangenen Wochenende auf die Anlage am Ortsausgang Richtung Katzenfurt.

