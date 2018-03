Trauer um früheren Propst Stein

Stein war von 1977 bis 1989 Propst für Nord-Nassau mit Sitz in Herborn. Davor war er unter anderem für über ein Jahrzehnt Dekan im Dekanat Gladenbach. Das evangelische Propstamt ist mit dem eines regionalen Bischofs vergleichbar.

Stein zählte zu den profiliertesten Geistlichen der hessen-nassauischen Kirche. Schon als Student unterstützte er die Ostermärsche und äußerte sich bereits in den 50er Jahren zu friedenspolitischen Themen. In seinen leitenden Ämtern suchte er den internationalen Austausch mit Partnerkirchen, beispielsweise in Osteuropa und Afrika. Später engagierte er sich zunehmend in geistlichen Fragen.

Hauptinitiator vom „Haus der Stille“

Stein, am 19. April 1927 in Gießen-Kleinlinden geboren, gilt als Hauptinitiator des früheren „Hauses der Stille“ im Waldhof Elgershausen bei Greifenstein. Nach seinem Ruhestand 1992 leitete er die Einrichtung für fast zehn Jahre und galt als Experte für die sogenannte Einkehrarbeit. Daneben war Stein begeisterter Freizeitsportler, der vom Segeln über das Reiten bis zum Bergsteigen aktiv war.

Stein hinterlässt seine Frau Maria-Luise und fünf Kinder. Zuletzt lebte er in Rodenroth. Die Trauerfeier für ihn beginnt am Mittwoch, 13. Dezember um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kleinlinden (Friedhofsweg). (red)