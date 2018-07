Trio bestiehlt Taxifahrer

Der Taxifahrer erhielt in der Nacht auf Samstag gegen 1.20 Uhr von seiner Zentrale den Auftrag, drei Fahrgäste auf dem Parkplatz des China-Restaurants am Haiger-Center in der Bahnhofstraße aufzunehmen. Von dort sollte die Fahrt nach Niederscheld gehen.

Ein Gast saß auf dem Beifahrersitz, zwei weitere Männer nahmen auf der Rückbank Platz. In Niederscheld dirigierte das Trio den Taxifahrer in die Alleestraße. Der hinter dem Fahrer sitzende Täter stieg aus, um angeblich seinen Geldbeutel aus dem dort geparkten Wagen zu holen.

Er öffnete die Fahrertür und sprach über den Fahrer hinweg mit dem Beifahrer. Plötzlich griff er sich die Geldbörse des Taxifahrers aus der Türablage.

Im selben Moment stiegen seine beiden Komplizen aus und alle rannten davon: der Beifahrer in Richtung Dillenburg, die anderen beiden in Richtung Ortsmitte.

Das Opfer beschrieb die Diebe wie folgt: Der Beifahrer war circa 23 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und nach Einschätzung des Taxifahrers türkischer Abstammung. Er hatte dunkel gelockte Haare und trug eine kurze Hose. Die beiden anderen Männer waren 18 bis 20 Jahre alt und von mitteleuropäischer Herkunft. Sie hatten blonde kurze Haare und trugen lange Hosen. Einer war mit einem gelben T-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht unter Telefon (0 27 71) 90 70 Zeugen des Vorfalles. (red)