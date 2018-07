Trockene Wiese am Köppel abgefackelt

Um kurz vor 11 Uhr war Dillenburgs Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden. Zehn Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen aus, um unter Leitung von Wehrführer Klaus Weyl den Flächenbrand zu bekämpfen.

Inmitten des auf 100 bis 150 Quadratmetern brennenden Grases befand sich ein alter Baumstamm, ebenfalls voll im Brand, der als übriggebliebenes Hindernis von Schleppjagden schon seit geraumer Zeit dort lag. Spaziergänger nutzten ihn gerne als Rastplatz. Ob einer von ihnen trotz der Trockenheit dort eine Zigarettenkippe achtlos fortgeworfen und damit das Feuer ausgelöst hatte, darüber kann nur spekuliert werden.

Glas kann ebenfalls Brände verursachen

Wegen der akuten Wald- und Flächenbrandgefahr appelliert Weyl an alle, die in Feld und Flur unterwegs sind, noch mehr als sonst darauf zu achten, dass Kippen oder Glasflaschen nicht in die Natur geworfen werden. Letztere können wie Brenngläser das Sonnenlicht bündeln und zu Feuern führen. (jöw)