Von Christoph Weber

Trockenheit an der Dill messbar

Gewässer Pegel an der Haigerer Schmidthütte ist seit Monaten kaum in Bewegung

Haiger Die permanente Trockenheit im Land zeigen die Flusspegel deutlich auf. An der Haigerer Schmidthütte wird in der Dill seit Monaten kaum ein Ausschlag nach oben gemessen. Der Pegel liegt in einem Becken, in dem das Minimum bei rund 19 Zentimetern liegt.

