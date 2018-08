Von Holger Kiehl

Trockenheit macht Bäumen Stress

WALDZUSTAND Trotz langer Dürre halten sich die Schäden bei uns in Grenzen

Dillenburg/Herborn/Haiger Es ist zundertrocken in den Wäldern an der Dill. Der aufmerksame Beobachter sieht die ersten Trockenschäden an Fichten, deren kahle Kronen aus dem Grün ragen. Wirklich bedrohlich ist die Situation aber noch nicht.

