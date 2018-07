Türkei-Urlaub ist wieder gefragter

„Grundsätzlich sind die beliebtesten Urlaubsziele dieses Jahr sehr gemischt. Die meisten Menschen wollen aber auf die spanischen Inseln, die Balearen und die Kanaren, oder nach Griechenland, das wieder vorne dabei ist“, sagt Bianca Greibel vom „First Reisebüro“ in Haiger.

Die Türkei sei inzwischen ebenfalls gefragter als zuletzt – vor allem bei Paaren oder Singles. Eher vereinzelt ziehe es Familien in das Land. Zuletzt waren viele Menschen dem einst beliebtesten Reiseziel der Deutschen nach Terroranschlägen und politischen Unruhen fern geblieben.

Einige Reisebüros aus der Region hatten im vergangenen Sommer von rund 50 Prozent weniger Buchungen in die Türkei berichtet – eine Abwärtsspirale, von der inzwischen nicht mehr die Rede sein kann.

In Haiger hat Bianca Greibel außer den immer angesagteren Kreuzfahrten vor allem einen Trend ausgemacht: „Individualreisen sind zurzeit beliebt – etwa solche in die USA, aber auch nach Bali, Thailand oder in andere Länder.“

Nancy Müller beobachtet das „Comeback“ der Türkei als angesagtes Urlaubsziel ebenfalls schon seit einigen Monaten. „Seitdem das Land nicht mehr so häufig in den Medien auftaucht, wollen wieder mehr Menschen dort Urlaub machen. Die Preise sind deshalb ebenfalls gestiegen“, berichtet die Inhaberin des „Reisebüros Herborn“.

Gerade Familien buchen ihren Urlaub immer öfter in Bulgarien und Kroatien

Das reicht aber auch in der Bärenstadt noch längst nicht für den Spitzenplatz: In der Gunst der Urlauber liegen Mallorca und – „gerade bei Familien“ – neuerdings auch Kroatien ganz vorne. Zudem sei Bulgarien auf dem aufsteigenden Ast.

Kai Würges vom Dillenburger „Reisebüro Kegel“ sieht die Branche in der Pflicht, über die Lage in einem Land zu informieren. „Im Fall der Türkei hat vieles mit Halbwissen zu tun. Die Hotellerie läuft dort aber ganz normal.“ Genau wie beispielsweise Tunesien oder Ägypten sei das Land bei deutschen Touristen „wieder im Kommen“. Ein Hauptgrund dafür sei das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Dauerbrenner seien in Dillenburg nach wie vor Griechenland sowie die Kanaren und die Balearen. Und es gibt einen Neuling unter den Top-Zielen: „Familien, die früh dran waren, haben ganz oft in Bulgarien gebucht“, sagt Würges.

„Die Reisefreude ist dieses Jahr generell recht groß“, stellt Florian Kunz vom TUI-Reisebüro in Dillenburg fest. Neben den Balearen und Griechenland sei mittlerweile auch die Türkei wieder gefragt. Eine große Rolle spiele dabei, dass derzeit weniger als noch vor einem Jahr über das Land berichtet werde, glaubt der Fachmann. Dazu sei unter den Kunden in Dillenburg bereits seit einiger Zeit ein Trend hin zu Kreuzfahrten zu erkennen.

Umfrage: Die beliebtesten Ziele der Hessen

Während die Kunden der Reisebüros im alten Dillkreis den Sommerurlaub vor allem in Spanien verbringen, steht die Türkei bei vielen Hessen ganz weit oben auf der Liste. Nach Angaben des Online-Reiseportals „Ab in den Urlaub“führen dieses Jahr 16 Prozent der gebuchten Reisen an die türkische Riviera, 8,4 Prozent der Hessen zieht es auf die griechischen Inseln – vor allem nach Kreta. Dahinter folgen Mallorca (7 Prozent), die Kanaren (6 Prozent) und die ägyptischen Badeorte Hurghada und Safaga (4 Prozent). Als einziges Fernreiseziel hat es die Dominikanische Republik unter die Top-20-Urlaubsregionen geschafft. (hog)