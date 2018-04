Turnhalle am Weiher brennt völlig ab

EINSATZ Feuerwehr-Großaufgebot kann das Gebäude nicht mehr retten / Brandstiftung nicht ausgeschlossen

DRIEDORF-HEISTERBERG Am Sonntag um 5.30 Uhr erreichte der Alarm die heimischen Feuerwehren: "Die Sporthalle des Kreisjugendheims in Heisterberg steht in Flammen!"

