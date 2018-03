Uckersdorfer fürchten Raser

Verkehr Ortsbeirat kritisiert Umbaupläne für Bushaltestelle und wünscht Nachbesserungen

HEBRORN-UCKERSDORF Die Stadt will die Bushaltestellen in Höhe der früheren Sparkasse in der Uckersdorfer Ortsdurchfahrt barrierefrei umbauen. Die Pläne stoßen im Ortsbeirat auf Kritik: Die Dorfpolitiker fürchten Raser und rechnen mit Gefahren für Kinder und Senioren.

