Überfall mit Messer auf 32-Jährige

Laut der Polizei war die Frau gegen 14 Uhr vom Einkaufszentrum Eitzenhöfer in Richtung Diesterwegschule unterwegs. Auf Höhe der Diakonie am Hintersand sprach sie ein Mann mit „Hallo“ an. Als sie sich umdrehte, zog der Täter ein Messer und forderte Geld und ihr Handy. Aus Angst übergab die Frau beides – danach flüchtete der Unbekannte. Ein Zeuge sah, wie er in Richtung des Stadtparks lief. Auf seiner Flucht ließ er die Beute fallen.

Polizei sucht weitere Zeugen

Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug eine Blue-Jeans und einen schwarzen, über den Kopf gezogenen Kapuzenpulli. Er sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter (0 64 41) 91 80 entgegen. (hog)