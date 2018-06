Übergriffe auf weitere Frauen?

Nachdem der Mann festgenommen worden war, hatte ein Richter des Amtsgerichts in Limburg am vergangenen Freitag einen sogenannten Unterbringungsbefehl gegen den im Lahn-Dill-Kreis lebenden 27-Jährigen erlassen. Ein solcher wird anstelle eines Haftbefehls erlassen, wenn ein Beschuldigter, der als nicht schuldfähig gilt, einstweilen in einer Entziehungsanstalt oder – wie in diesem Fall – in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist.

Laut Staatsanwalt Manuel Jung und Polizeisprecher Guido Rehr haben die Ermittlungen gegen den Mann ergeben, dass er in zwei weiteren Fällen von Sexualdelikten als dringend tatverdächtig gilt.

Eine Frau floh, die andere wehrte sich

Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass der später Festgenommene am Abend des 14. Juni in Dillenburg eine 52 Jahre alte Frau auf dem Fußweg zwischen Wilhelm-von-Oranien-Schule und B 277 angegriffen hat: Er soll die Frau verfolgt, dabei an seinem Geschlechtsteil herumhantiert und sie dann zu Boden gestoßen haben. Als sich die Frau massiv wehrte, flüchtete er.

Drei Tage später soll er in Herborn einer 40 Jahre alten Frau angeboten haben, sie im Auto zu einer Station in einer Klinik zu fahren. Nachdem sie eingestiegen war, fuhr er mit ihr aber zu einem Waldweg, zog seine Hose herunter und rieb sich sein Geschlechtsteil. Darauf war die Frau davongelaufen. (w)