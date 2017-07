Unbekannte setzen Schäferhund aus

POLIZEI Ermittler suchen nach Zeugen

Am 25. Juni (Sonntag) meldete sich um 7.25 Uhr ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei in Wilnsdorf. Er informierte die Beamten darüber, dass in Burbach-Gilsbach im Bereich der Landesstraße 723 an der Zufahrt zum Sportplatz ein Hund ausgesetzt worden sei. Auf einem Waldweg entdeckte dann die Polizei eine ältere Schäferhündin, die mit einer roten Kunstfaserleine mit aufgedrucktem Knochen-/ und Pfotenmuster an einem Baum angeleint war.

Die Hündin trug ein zerschlissenes, schwarzes Kunstlederhalsband, machte aber einen gepflegten und gut ernährten Eindruck, war zutraulich und hörte auf Kommandos. Da an der Stelle oft Fußgängern vorbei kommen, ist anzunehmen, dass der Hund absichtlich so angeleint wurde, dass er schnell gefunden wird.

Das Siegener Kriminalkommissariat 4 ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und fragt nun: Wer hat beobachtet, wie oder von wem das Tier an dem Baum angebunden wurde? Wer kann Angaben zu dem Besitzer der Hündin machen? Hinweise erbittet das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter (02 71) 70 99 44 14. (red)