Unbekannter versucht, Schülerin auszufragen

Gegen 8.50 Uhr sprach der Gesuchte die Jugendliche in der Hofgartenstraße an und wollte sie offensichtlich ausfragen. Zudem bot er ihr eine Zigarette an. Als die Schülerin sich nicht auf den Unbekannten einließ, ging er in Richtung Wilhelmstraße davon.

Nach Einschätzung des Mädchens handelte es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Türken. Er war ca. 1,75 Meter groß, von schlanker Statur, trug einen Oberlippenbart und hatte kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke sowie eine dunkelblaue Hose.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Dillenburger Polizei unter der Nummer (02771) 9070 entgegen. (red)