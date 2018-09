Und plötzlich kommt Patrick Lindner um die Ecke

Gegen 15.30 fährt ein schwarzer Wagen in die Einfahrt der Senioren- und Pflegeeinrichtung. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Bewohner noch nichts von der musikalischen Überraschung, die sie an diesem Nachmittag erwartet.

Aber kaum, dass das Kurzkonzert des bekannten Schlagersängers beginnt, finden die Senioren sichtlich Gefallen an dem Gastspiel unter freiem Himmel. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Menschen besonders an die Lieder aus der Anfangszeit erinnern“, sagt Lindner.

Immer wieder fordert er das Publikum zum Mitsingen und Schunkeln auf, und das lassen sich nicht nur die Senioren, sondern auch ihre Angehörigen sowie die Mitarbeiter des Hauses nicht zweimal sagen.

Die Verbindung zu der Pflegeeinrichtung in Medenbach ist über Lindners Lebensgefährten Peter Schäfer entstanden: Er hat die ersten 19 Jahre seines Lebens in dem Breitscheider Ortsteil verbracht. Schäfers Mutter lebt heute im „Haus Erdbachtal“, und auch ein Großteil seiner Familie ist noch immer in Medenbach zu Hause. Die Pflegeeinrichtung ist Lindner und Schäfer daher schon länger bekannt.

Seit dem vergangenen Jahr leitet Sebastian Diehl das Familienunternehmen. Der 36 Jahre alte Geschäftsführer hat 65 Mitarbeiter. Seine Einrichtung bietet Raum für 74 Bewohner. Der Pflege- und Betreuungsbereich sei gut ausgestattet und ermögliche es den Bewohnern, in einem „familiären Zuhause“ zu leben, sind sich Lindner und Schäfer einig.

„Auf diese Weise kann man ein bisschen was zurückgeben“, sagt der Sänger

Für den Schlagersänger ist es eine Selbstverständlichkeit, seine Popularität auch für das Verbreiten sozialer Botschaften zu nutzen. So hat er beispielsweise eine eigene Stiftung mit dem Ziel, Jugendliche in der Phase des Erwachsenwerdens zu unterstützen. Außerdem nimmt Lindner regelmäßig an Wohltätigkeitsveranstaltungen teil. „Dabei geht es nicht um Geld“, erklärt Peter Schäfer, „sondern darum, sich für Veranstaltungen dieser Art Zeit zu nehmen.“

In der Senioreneinrichtung, in der Patrick Lindners Mutter zuletzt lebte, hat sich eine regelrechte Tradition entwickelt. Dort singt der 58-Jährige seit einigen Jahren beim Oktoberfest des Heims. „Auf diese Weise kann man ein bisschen was zurückgeben“, sagt der Sänger.

Ob Auftritte vor großem oder vor kleinem Publikum, das macht für den gelernten Koch keinen Unterschied. Bei Konzerten wie dem in Medenbach „geht natürlich alles gemäßigter zu, dafür aber umso herzlicher“„, sagt Lindner.

Für die Heimleitung sowie die Bewohner der Einrichtung entpuppte sich der Überraschungsbesuch als ein Höhepunkt des Spätsommers. „Das Feedback war durchweg positiv“, sagt Geschäftsführer Diehl. „Es war ein wunderschöner Nachmittag. Während des Auftritts von Patrick Lindner konnte man beobachten, dass auch an Demenz erkrankte Bewohner Zugang zu seiner Musik fanden und regelrecht aufblühten. Das war sehr ergreifend.“

Lindner und Schäfer wohnen im etwa 500 Kilometer entfernten München. Die Besuche in der hessischen Provinz seien für die Familie daher immer ein Anlass, um zusammenzukommen, und ähnelten eher „einem kleinen Familienfest“, sagt Lindner und lacht. Er genieße es immer wieder, in den Westerwald zu kommen und habe auch den Dill-Kreis schon etwas erkundet. „Jedes Mal, wenn wir hier sind, statten wir Herborn einen Besuch ab“, sagt Schäfer, jedoch gelte der Großteil der Zeit der Familie.

Der Terminkalender des Sängers ist prall gefüllt. „In der Adventszeit haben Weihnachtskonzerte Hochkonjunktur“, sagt er, und auch für die Herbstsaison seien noch einige Auftritte geplant. Nächstes Jahr feiert Lindner Jubiläum: 30 Jahre ist er dann im Showgeschäft.

Aber er gibt sich bescheiden: „Nach wie vor empfinde ich große Demut und bin ich glücklich darüber, schon über so viele Jahre Musik machen zu dürfen.“