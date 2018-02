Von Helmut Blecher

Ungefilterter Blick auf Liebe heute

THEATER „Wir lieben und wissen nichts“ lockt Besucher in die Haigerer Stadthalle

HAIGER Die Theatersaison in Haiger läuft auf vollen Touren. Auch für Moritz Rinkes Komödie „Wir lieben und wir wissen nichts“, die am Sonntagabend in der Stadthalle zur Aufführung kam, konnte man ein volles Haus vermelden.

Copyright © mittelhessen.de 2018