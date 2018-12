Verbrannte Leiche in Autowrack entdeckt

Bisher sind kaum Einzelheiten zu dem Fall bekannt. Die Polizei in Dillenburg ermittelt und verweist auf weitere Informationen durch ihre Pressestelle, die aber erst am Montag wieder besetzt ist.

Identität der Person ist unklar

Nur so viel ist bisher bekannt: Das Auto scheint von einem Waldweg abgekommen zu sein, der vom Wanderparkplatz zwischen Langenaubach und Breitscheid in Richtung Medenbach abzweigt. Offensichtlich ist es 10 bis 15 Meter tief eine Böschung hinabgestürzt, hat sich überschlagen und ist in Flammen aufgegangen.

Im Pkw befand sich nach Angaben der Polizei eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche. Deren Identität ist ebenso unklar wie die Frage, ob es ein Unfall gewesen ist. (w)