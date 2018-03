Verdienstorden in Gold für Erzkarnevalist Thomas Jopp

Ehrenamt Seit 50 Jahren steht er auf der närrischen Bühne

Herborn Thomas Jopp verlässt die Bütt’. Ein Mann, der Herborner Kultur in vielen Facetten geschrieben hat und noch schreibt, hat sich am Samstag in die – nach eigenen Worten – „zweite oder dritte Reihe“ des Herborner Karnevals verabschiedet.

