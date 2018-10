Verfahren gegen AfD-Abgeordneten eingestellt

Der Sprecher der Ermittlungsbehörde in Limburg, Oberstaatsanwalt Hans-Joachim Herrchen, sagte gegenüber dieser Zeitung: Das Verfahren sei wegen Geringfügigkeit eingestellt worden.

Der Kommunalpolitiker, Kreistagsabgeordneter und Mitglied im AfD-Kreisvorstand, soll Ende des vergangenen Jahres einen Kurden, türkischer Staatsangehöriger, illegal nach Deutschland gebracht haben – konkret: mit dem Auto aus dem österreichischen Graz nach Deutschland gefahren haben.

„Er hatte keinen Vermögensvorteil“

Der Kreistagsabgeordnete ist im Lahn-Dill-Kreis auch in der Flüchtlingshilfe aktiv und gehört dem Bundesvorstand der „Christen in der AfD“ an.

Der Kommunalpolitiker hatte den Sachverhalt auf Anfrage dieser Zeitung so dargestellt: „Der Mann hatte Papiere dabei. Die hätte er, wenn es an der Grenze eine Kontrolle gegeben hätte, jederzeit ordnungsgemäß zeigen können. Ich habe ihn jedenfalls nicht heimlich im Kofferraum geschmuggelt.“ Und: „Ich habe niemanden gegen Geld eingeschleust.“

Oberstaatsanwalt Herrchen: „Er hatte keinen Vermögensvorteil.“ Deshalb sei das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt worden.

Nach Informationen dieser Zeitung war der Kreistagsabgeordnete von einem anderen AfD-Mitglied angezeigt worden. Das hatte der Beschuldigte bestätigt: „Es ist einer, der mir nicht gut gesonnen ist.“