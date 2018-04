Verkehr auf der A 45 rollt wieder

Gegen 15 Uhr hatte der Fahrer eines in Polen zugelassenen Sattelzugs bemerkt, dass starker Rauch von dem mit 24 Tonnen Papier beladenen Auflieger aufstieg.

Bauarbeiter halfen mit einem Radlader, Paletten mit Papier vom Auflieger abzuladen

Er stoppte seinen Zug in der Baustelle kurz hinter der Lützelbachtalbrücke zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn-West, koppelte zusammen mit dem Fahrer eines nachfolgenden Lasters die Zugmaschine ab und brachte diese in Sicherheit.

Arbeiter der nahen Autobahnbrückenbaustelle halfen mit einem Radlader, Paletten mit Papier von dem Auflieger abzuladen. Dieser war, so Polizeisprecher Guido Rehr von der Polizeidirektion Lahn-Dill in Dillenburg, vermutlich wegen heiß gelaufener Bremsen in Brand geraten.

Die Dillenburger Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, um die Flammen zu bekämpfen. Wehrführer Klaus Weyl monierten gegenüber unserer Redaktion, dass es auf dem Weg zur Einsatzstelle keine Rettungsgasse auf der Autobahn gegeben habe. Um eine solche zu bilden, müsse in einer zweispurigen Baustelle die linke Spur freibleiben. Zudem hätten sich einige Autofahrer direkt hinter die Feuerwehrfahrzeuge „geklemmt“, um nur ein paar Meter voranzukommen.

Während der Löscharbeiten mussten aus Sicherheitsgründen nicht nur die beiden Fahrbahnen in Richtung Herborn, sondern auch die in der Gegenrichtung vorübergehend voll gesperrt werden. Gegen 16 Uhr wurde die Autobahn in Richtung Siegen/Dortmund wieder freigegeben. Der Verkehr in Richtung Herborn/Frankfurt wird derzeit einspurig an dem inzwischen gelöschten Auflieger vorbeigeführt.

Die Polizei kann die Höhe der Schäden noch nicht beziffern. Das liegt auch daran, dass Mitarbeiter der Autobahnmeisterei noch untersuchen müssen, ob der Fahrbahnbelag unter der Hitze gelitten hat.