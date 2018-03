Verlauf des Erdbachs gefunden

Breitscheid. Wie fließt der Erdbach? Die Frage, die viele Breitscheider bereits seit Generationen bewegt, ist endlich entschlüsselt. Die Höhlenforscher der Speläologischen Arbeitsgemeinschaft Hessen (SAH) haben das unterirdische Höhlensystem, in dem der Bach, der in Breitscheid im Erdreich verschwindet, und der in Erdbach als sprudelnde Quelle wieder zum Vorschein kommt, in weiten Teilen aufgedeckt.

