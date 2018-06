Vermeintlicher Helfer zieht blank

Laut Polizei sprach der Unbekannte die behinderte Frau vor der Einfahrt zu einer Klinik in Herborn an und bot ihr an, sie zu ihrer Station auf dem Klinikgelände zu fahren. Stattdessen fuhr er jedoch in einen Waldweg an der Landesstraße 3046, zog seine Hose herunter und rieb sich sein Geschlechtsteil. Die Frau lief daraufhin davon.

Der Fahrer des kleinen cremefarbenen Autos soll nach der Tat in Richtung Beilstein davongefahren sein. Das Opfer beschreibt ihn als 30 bis 40 Jahre alten Mann von vermutlich türkischer Herkunft, mit kurzgeschnittenem grau-schwarzem Bart, schwarzen Sportschuhen, gelber kurzer Hose und gelb-weißem T-Shirt.

Die Polizei in Herborn sucht den Täter und fragt: Um wen handelte es sich bei dem

Mann? Wer sah zwischen 12.30 und 13 Uhr den cremefarbenen Pkw in Herborn und Umgebung? Hinweise gehen an die Polizei unter (02772) 4705-0. (red)