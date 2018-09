Vermisste wohlbehalten aufgefunden

DILLENBURG-NIEDERSCHELD Große Aufregung in Niederscheld: Während des 4. Schelder Berglaufs am Samstag war eine Teilnehmerin verschwunden. In einer groß angelegten Aktion hatten Polizei, Feuerwehr und Freiwillige nach der Vermissten gesucht. Am Abend dann Entwarnung: Die Frau wurde wohlbehalten wieder aufgefunden. Sie hatte sich während des Volkslaufs verirrt. (eng)