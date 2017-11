Videoüberwachung in Herborn: Eine gute Idee?

Von Siegfried Gerdau

Umfrage Soll es am Bahnhof Kameras geben?

Kann Videoüberwachung für mehr Sicherheit auf den Bahnsteigen und weniger Vandalismus an Gebäude und Ausstattung sorgen? Die Herborner Stadtverwaltung schlägt das Installieren von Kameras am Bahnhof vor. Nun liegt die Entscheidung darüber bei der Stadtverordnetenversammlung. (Foto: Weirich)

Herborn Die Herborner Stadtverwaltung schlägt das Einrichten einer Videoüberwachungsanlage am Bahnhof und am Busbahnhof vor. Am Donnerstag, 30. November, beschäftigt sich der Finanzausschuss des Parlaments mit diesem Thema.