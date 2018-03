Viel Spaß zum Jubiläum

Fotostrecke Kinder spielen begeistert

Viel los war vor allem an den Sport- und Action-Stationen. Den Kindern hatten es hauptsächlich die Roll- und die Kletterrutschbahn angetan. Kunterbunt ging es im Bastelzelt zu, wo Becher und Taschen mit dem "Haahepper"-Logo verziert werden konnten.

Geschicklichkeit war dagegen an der Wurfstation gefragt. Dort mussten "Monsterbecher" mit einer Wasserpistole oder mit Bällen zu Fall gebracht werden. Ein Laufparcours und das Kistenstapeln forderten die körperliche Fitness. Beim Kistenstapeln beeindruckte am Nachmittag vor allem eine kleine Klettermeisterin, die es schwindelfrei schaffte, ganze 23 Kisten unter sich zu stapeln. Beliebt bei den Mädchen waren natürlich die handgemalten Glitzer-Tattoos.

Rund um die Vereinshütte in der Ballersbacher Industriestraße hatten natürlich auch die erwachsenen Helfer viel zu tun. Doch alle waren sich einig, dass der Spaß und die leuchtenden Kinderaugen die Mühen locker wettmachten.

Im Ballersbacher Zauberwald werden die Feuerkobolde und Wassernixen von den Irrlichtern geneckt

Höhepunkt des Jubiläumsfests war das Mitmachtheater, zu dem die "Waldfee" die Besucher eingeladen hatte. Gegen Mittag spielte sie zusammen mit den Kindern "Raub im Regenbogenland".

Am Nachmittag durften sich die kleinen Schauspieler dann in dem Stück "Im Zauberwald" beweisen. Die Geschichte, in der Feuerkobolde und Wassernixen von den Irrlichtern geneckt werden, kam beim Publikum gut an.

Bis zum frühen Abend konnten danach weit über 100 Kinder auf dem Gelände noch ausgiebig toben und spielen.