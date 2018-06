Von Hannelore Benz

Viel für das Leben gelernt

Bildung Johann-Heinrich-Alsted-Schule verabschiedet 63 Abgänger

Mittenaar-Bicken Wehmut und Fröhlichkeit haben sich am Freitag bei der Abschlussfeier für die Schulabgänger an der Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Bicken die Waage gehalten. 63 junge Menschen haben ihr Abschlusszeugnis bekommen.

