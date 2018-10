Von Klaus- J. Frahm

Viel mehr als ein bisschen Lars Redlich

Comedy Der gebürtige Berliner nimmt sich vor 150 „KuSch“-Besuchern Kuriositäten des Alltags zur Brust

Herborn Wie viel Tiefgang in einem banalen Ballermann-Hit stecken könnte, erfuhren die Zuschauer in Herborn. Musicalstar und Comedian Lars Redlich schlüpfte in die Rolle des Musikwissenschaftlers und analysierte Mickie Krauses „Zehn nackte Friseusen“.

