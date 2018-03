Viel vor im Sinner Waldschwimmbad

Die Helfer der gGmbH stecken viel Arbeit und Geld in seinen Betrieb: das Sinner Waldschwimmbad.(Foto: K. Weber)

Sinn Viele tausend Stunden Eigenleistung, 100 000 Euro Spenden und 790 000 Euro Kredite hat die Waldschwimmbad Sinn gGmbH seit 2010 in das Bad investiert. Der Schuldenstand habe auf 469 000 Euro reduziert werden können, sagte Geschäftsführerin Ann-Katrin Sauer in der Sitzung der Gemeindevertreter am Dienstagabend.