Viele Pokale zeugen von großen Erfolgen

HOBBY Der Niederschelder Heinz Gerdt engagiert sich seit 70 Jahren im Geflügelzuchtverein

DILLENBURG-NIEDERSCHELD Heinz Gerdt war 14 Jahre alt als er in den Geflügelzuchtverein Niederscheld eintrat. Das war 1948. Am Samstag wird der Schelder in der Hauptversammlung für seine 70-jährige Mitgliedschaft geehrt.

