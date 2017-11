Viele gute Ideen rund um das Lutherjahr

Kirche Die beiden ehemaligen Dekanate sind zum neuen Dekanat an der Dill zusammengewachsen

Eschenburg-Eibelshausen Schubladendenken müsse in einem fusionierten Dekanat hintangestellt werden. Das hat Pfarrerin Constanze Reif im Rahmen der Herbstsynode des Evangelischen Dekanats an der Dill in Eibelshausen gesagt.

Copyright © mittelhessen.de 2017