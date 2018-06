Von Holger Kiehl

Villa Grün „Museum des Monats“

AUSZEICHNUNG Hessische Landesregierung würdigt Arbeit des Museumsvereins

Dillenburg Boris Rhein (CDU) sprach von „einem Leuchtturm hier für die Region.“ Am Mittwochmorgen hat der hessische Kunst- und Kulturminister in der Villa Grün den ersten Preis „Museum des Monats“ an den Dillenburger Museumsverein überreicht.

