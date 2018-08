Von Hannelore Benz

Volksmusik und Ehrenbrief

JUBILÄUM Bickener feiern drei Tage den 800. Geburtstag ihres Dorfes

Mittenaar-Bicken Nach einem Auftakt „nach Maß“ – einer gelungenen Disco-Veranstaltung am Freitag und dem Bieranstich am Samstag -– ist die große 800-Jahr-Feier von Bicken am Sonntag in die letzte Runde gegangen.

Copyright © mittelhessen.de 2018