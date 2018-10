Vom „Steineklopfer“ zum Mediziner

LITERATUR Dr. Lagemann schreibt Memoiren

Dillenburg 50 Jahre lang hat er in Dillenburg gelebt, 25 Jahre als Allgemeinmediziner praktiziert: Dr. Bernd Lagemann. Vielen in der Region ist er als engagierter Notarzt in Erinnerung geblieben. Jetzt hat er sein Leben in Buchform „gegossen“.

