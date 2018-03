Vom Kinosessel ins antike Babylon reisen

Dillenburg Am Samstag, 10. März, können Kinobesucher an einer Aufführung in der Metropolitan Opera („Met“) in New York teilhaben: Das Gloria-Kino in Dillenburg überträgt ab 19 Uhr Gioachino Rossinis knapp vierstündige Oper „Semiramide“, die im antiken Babylon spielt live im Kinosaal XL. Zum Inhalt: Semiramide wird von den Schatten ihrer Vergangenheit verfolgt: Mit ihrem Geliebten Assur hatte sie einst ihren Ehemann, König Nino, ermordet. Von einer Heirat mit Arsace erhofft sie sich Seelenfrieden, doch Arsace liebt nicht nur eine andere, er ist auch Semiramides und Ninos tot geglaubter Sohn. Dieser sieht sich vor die Entscheidung gestellt: Soll er den Tod des Vaters rächen – und dadurch zum Muttermörder werden? Tickets kosten bis drei Tage vor der Veranstaltung 24 Euro, danach 27 Euro an der Abendkasse. (wes/Foto: Metropolitan Opera/Ken Howard)