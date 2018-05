Von Klaus Dieter Schwedt

Von A wie Abba bis Z wie Zugabe

Konzert Die „Liedertafel“ Haiger reist durch die letzten Jahrzehnte der Schlagermusik

Haiger „174 Jahre und kein bischen leise“ – so hat sich die Haigerer „Liedertafel“ aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der gemischten Formation am Samstag in der Stadthalle bei ihrem musikalischen Streifzug durch die Schlagerwelt der letzten vier Jahrzehnte präsentiert.

