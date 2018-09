Von Herwish in die Zauberwelt

Mitte August ist der erste Teil des Romans erschienen: Im Interview spricht Winter darüber, wie alles anfing, wie es zur (nicht geplanten) Veröffentlichung kam und welche Rolle ihre Heimatstadt in „Ghostwar“ spielt.

Im Buch gibt es den Ort „Herwish“ und ein Charakter sagt auch schon einmal einen Satz wie „Mir freue sich“. Wie viel Herborn steckt in „Ghostwar“?

Jessylynn Sidney Winter: Es sind immer kleine Details. Zum Beispiel der „Tangentenring“, der im Keller der Gaststätte „Zum Armen Hexer“ ist - ein Pendant zum „Armen Icke“. Dort werden die Utensilien für die Zauberschule gekauft. Vom Bahnhof in „Herwish“, also Herborn, fährt die Ghostwar-Bahn zur Schule. Es gibt die Regierung der magischen Welt, den „Magischen Konus“. Den habe ich ins Schloss gesetzt. Konus heißt Kegel – und das Schloss hat Kegeldächlein. Ein paar Läden schneide ich an – etwa die Zoohandlung. Es steckt auch der Westerwald, der hier Wällerland heißt, drin. Das alles soll eine Hommage an die Heimat sein.

Und was hat es mit dem Ort Wilderseelenstein, in dem die Hauptfigur Sheliese Savior aufwächst, auf sich?

Winter: Das ist ein Fantasieort. Ich habe in Haigerseelbach gewohnt. Da gibt es einen kleinen Berg, den Wilden Stein. Für mich geht es im Buch auch um seelische Dinge. Und Stein kommt von Stein-Neukirch, der höchstgelegene Ort im Westerwald. Da haben meine Großeltern gelebt.

„Ghostwar“ ist Ihr Erstlingswerk. Wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?

Winter: In der Schule waren Aufsätze mein Ding. Aber seitdem? Gar nicht mehr. Wieder angefangen habe ich mit dem Schreiben in einer Phase, in der es mir wirklich nicht gut ging. Das war vor sechs Jahren. Ich bekam geraten, ich solle aufschreiben, was mich beschäftigt, um Dinge zu verarbeiten. Gerade Verlustangst spielt für mich seit meiner Kindheit, als mein Großvater gestorben ist, eine große Rolle. Das Buch ist eine Mischung aus einem Fantasy-Roman und Erlebnissen, die ich in dieser Phase gemacht habe.

Woher kam die Idee, ausgerechnet über eine magische Parallelwelt zu schreiben?

Winter: 2015 habe ich das erste Mal den letzten Teil von Harry Potter gesehen. Vorher dachte ich, das sei nichts für mich. Dann habe ich gemerkt: Das ist gar kein Kinderkram. Danach habe ich alle Bücher in sechs Wochen gelesen. Ich dachte dann: Du könntest ja mal eine Kurzgeschichte schreiben und einer traurigen Figur ein bisschen Glück schenken.

Eine Zauberschule, Internatshäuser oder ein Sport, bei dem Teilnehmer auf Besen fliegen – es gibt die eine oder andere Parallele zu Harry Potter.

Winter: Ja, die gibt es. Es ist auch eine Hommage an die Geschichte geworden, weil sie mir den Kanal geöffnet hat, etwas schreiben zu können. Ursprünglich war das ganze eine Fan-Fiction. Man kann natürlich Parallelen sehen. Aber es ist niemandem verboten, über eine Zauberschule zu schreiben. Auch J.K. Rowling hat das nicht erfunden. Die Welt in „Ghostwar“ ist ein eigenes Universum.

Im Nachwort erklären Sie, dass eine Veröffentlichung nicht geplant war. Warum der Sinneswandel?

Geschrieben habe ich es zuerst für mich – in einem Dreiviertel Jahr. Ein paar Freunde haben gesagt: Mensch, poste das doch in der Facebook-Gruppe „Herborn zeigt sich kreativ“. Ich habe mehrere Tritte in den Allerwertesten gebraucht. Aber es kam gut an. Der Gruppengründer Mike Köhler hat mir den Anstoß gegeben, etwas eigenes daraus zu machen. Ich bin dann in der Fan-Fiction alles durchgegangen – von Objekten über Orte und Namen. Und, als der Brexit kam, dachte ich mir: Du machst jetzt auch einen und holst die Geschichte nach Deutschland. So ist es etwas eigenes geworden.

Erschienen ist das Buch in einem Selbstverlag. Wie kam es zu der Entscheidung?

Ich hatte ein Exposé an die größeren Verlage rausgeschickt – und habe nur Absagen bekommen. Das war mir aber fast schon klar. Man liest so etwas oft und ohne Agenten braucht man sowieso nirgendwo anzukommen. Ich habe dann gedacht: Wenn ich jemanden habe, der das Korrektur liest, kannst du es ja probieren. Das Glück habe ich. In so einem Selbstverlag hat man ziemlich freie Hand. Es gibt verschiedene Angebote. Man kann sich zum Beispiel ein Cover gestalten lassen. Es ist einfach, wenn man finanziell so aufgestellt ist, dass man sich keine Gedanken machen muss. Aber ich habe mir alles selbst beigebracht.

Teil zwei steht noch aus. Wie wird es weiter gehen?

Die Korrektur beginnt jetzt. Für die erste haben wir fast ein Jahr gebraucht. Aber ich bin froh, dass das überhaupt jemand macht. Ziel ist es, dass Teil zwei vielleicht nächstes Jahr um die gleiche Zeit kommt. Klar wäre es schön, wenn sich das Buch verbreitet. Für mich ist es aber erst einmal wichtig, den Weg geschafft zu haben.

Im Epilog heißt es: „Ghostwar trägt eine Botschaft in sich. Ich musste feststellen, dass Schweigen nicht immer Gold ist.“ Was meinen Sie damit?

Winter: Die Botschaft ist, rauszulassen, was einen beschäftigt. Sich nicht zurückzuziehen, Dinge in sich reinzufressen und sich wegzusperren. Egal wie man das macht – man darf nicht alleine bleiben. Das kann schlimm enden. Ich möchte mit der Geschichte anderen Mut machen, denen es nicht gut geht. Jeder kann sich einfach mal etwas von der Seele schreiben oder etwas anderes probieren – und sich damit daran erinnern: Es geht nicht immer alles schief.

ZUR PERSON

Jessylynn Sidney Winter wurde 1978 in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie wuchs in Haigerseelbach und Stein-Neukirch im Westerwald auf. Winter lebt in Herborn und ist Bauzeichnerin. Ihr erster Roman „Sheliese Savior's Ghostwar - und das Vermächtnis von Ewig-Eis“ ist im August 2018 erschienen. (hog)