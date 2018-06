Von der Dill an die Wolga und Moskwa

„Es war unglaublich, wie viele Süd- und Mittelamerikaner in der Stadt unterwegs waren“, sagt Rebecca Ruhmann aus Herborn. In Moskau hat die 44-Jährige mit ihrem Mann Thomas das Spiel der deutschen Nationalelf gegen Mexiko (0:1) besucht. Auch die Fans von „El Tri“ seien im 81 000 Plätze fassenden Olympiastadion Luschniki klar in der Überzahl gewesen.

Die Anreise der Ruhmanns nach Osten war ungewöhnlich, „ein echtes Abenteuer“. Mit dem Nachtzug ging es von Berlin nach Moskau – satte 26 Stunden lang. Gesprochen wurde an Bord ausschließlich Russisch. Für die Reise durch Weißrussland war ein Transitvisum nötig. Auf der Fahrt trafen die Herborner auf zahlreiche andere WM-Fahrer – darunter eine Gruppe fußballverrückter Engländer, die den „Three Lions“ an sämtlichen Spielorten hinterherreisten.

In der russischen Hauptstadt erkundeten die zwei WM-Fahrer die Stadt dann zu Fuß – und kamen am Ende auf knapp 30 Kilometer. Ob im Gorki-Park oder auf dem Roten Platz – von Fußball-Fans wimmelte es überall in der 11,5-Millionen-Einwohner-Metropole.

Ob Kasan oder Moskau – überall dominieren die südamerikanischen Fans in den Stadien und auf den Straßen

„Rund um das Spiel lief alles sehr friedlich ab“, berichtet Rebecca Ruhmann vom Duell zwischen Deutschland und Mexiko. Die Lateinamerikaner hätten enorm emotionsgeladen mitgefiebert – und den Sieg entsprechend enthusiastisch gefeiert.

Unter den deutschen Fans fiel den Herbornern eine große Gruppe auf, mit der sie ins Gespräch kamen. Das Besondere: Die standesgemäß in DFB-Trikots gekleideten Anhänger kamen allesamt aus asiatischen Ländern.

Im Anschluss ging es für Rebecca und Thomas Ruhmann noch 700 Kilometer weiter nach Nordwesten – Ziel war St. Petersburg. Dort erlebten die Herborner die berüchtigten „weißen Nächte“, in denen es auch zu später (oder wahlweise früher) Stunde hell ist. „Die Reise war eine tolle Erfahrung“, fasst Rebecca Ruhmann zusammen.

Auch Ulrich Waldschmidt aus Dillenburg-Frohnhausen machte sich auf den Weg nach Russland. Mit dabei war sein Sohn Sven, der jahrelang als Leistungsträger beim heutigen Regionalligisten TSV Steinbach die Fußballschuhe schnürte. Den 58-Jährigen zog es nach Kasan, die Hauptstadt der halbautonomen Republik Tatarstan.

Dort standen gemeinsam mit Waldschmidts Geschäftspartner Arthur Konrad aus Köln und dessen russischem Betriebsleiter zwei Partien auf dem Programm: das Duell zwischen Spanien und dem Iran (1:0) sowie der 3:0-Kantersieg Kolumbiens gegen Polen.

Auch in der 1,1 Millionen-Einwohner-Stadt dominierten die südamerikanischen Fans – nicht nur sportlich, sondern vor allem auf den Tribünen. Zu sehen waren im Stadtbild einige Bayern-Trikots, auf denen der Name von Starspieler James Rodriguez prangte.

„Aber auch die Iraner waren im Stadion gegenüber den Spaniern deutlich in der Überzahl“, erzählt Ulrich Waldschmidt. Besonders auffällig: Während ihnen der Besuch von Stadien in der Heimat (noch) untersagt ist, saßen und standen viele iranische Frauen in der Kasan-Arena. Bekanntschaft machten die WM-Fahrer auch mit einer iranischen Familie, die in Los Angeles lebt und für die Partie um die halbe Welt gereist war.

Dank der ortskundigen Begleitung bekamen die Waldschmidts in einer Woche jede Menge zu sehen– von der zentralen Einkaufsstraße Baumanskaya über einen Tag der Regionen bis zum Kasaner Kreml und der prächtigen Kul-Scharif-Moschee.

„Man merkt deutlich, dass es in dieser Stadt keine Rolle spielt, welcher Religion man angehört“, betont Ulrich Waldschmidt.

Eine Harmonie, der sich die Fußball-Fans – ob Südamerikaner, Deutsche oder Russen – mit ihrer Feierlaune gerne anschlossen.