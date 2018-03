Von Manuela Jung

Vorsicht beim Urlaub machen!

TOURISMUS Was für den Deutschen normal ist, sorgt im Ausland womöglich für Ärgernis

DILLENBURG Fotos, Rauchen, Flirten, Alkohol - schaut der Reiselustige in Richtung Urlaub, so haben diese Dinge einiges gemein: Sie alle können saftige Strafen, im Extremfall sogar Haftstrafen mit sich bringen. Denn: Nicht alle Länder sind so tolerant wie Deutschland.

