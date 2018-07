Waldboden am Mittelfeld brennt

Wehr rückt mit 20 Einsatzkräften aus/ Ursache ist unklar

Dillenburg Im an das obere Mittelfeld in Dillenburg angrenzenden Waldbereich im Anschluss an den dortigen Wendehammer hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt.

Copyright © mittelhessen.de 2018