Waldbrand bei Haiger gelöscht

Die Einsatzkräfte bekämpften laut Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro ein Feuer, das sich im Waldstück auf Höhe der Firma Cloos in der Gemarkung Frauenberg auf einer Fläche von 40 mal 100 Meter ausgebreitet hatte. Nach der Alarmierung gegen 18.30 Uhr kamen insgesamt 58 Einsatzkräfte im Bereich der Bergstraße zusammen. Das Problem: der Berg.

Laut Dilauro bestand eine Schwierigkeit des Einsatzes in der erheblichen Steigung, die die Feuerwehrleute überwinden mussten, um zum Brand vordringen zu können. Den Einsatzkräften gelang es dennoch, das Feuer von vier Flanken zu bekämpfen: in Richtung Bergstraße, Langenaubach, Sechshelden und in Richtung des Dillenburger Stadtteils Donsbach.

Gegen 21.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und die Nachlöscharbeiten begannen. Nach Einbrechen der Dunkelheit zogen sich die Feuerwehrleute gegen 23 Uhr von der Einsatzstelle zurück. Laut Dilauro bleibt die aufgebaute Schlauchleitung über Nacht liegen, um bei einem etwaigen weiteren Brand schnell löschen zu können. Verletzt wurde niemand.

Der Stadtbrandinspektor zeigte sich nach dem Einsatz beeindruckt von der Leistung der Feuerwehrleute, die trotz der ungewöhnlich hohen körperlichen Belastung aufgrund der Topographie und der hohen Temperatur "einen klasse Job" gemacht hätten.

Im Einsatz waren die Feuerwehrleute aus Haiger, Sechshelden, Langenaubach, Steinbach und Drohnenpiloten aus Donsbach.

Als Brandursache wird die extreme Trockenheit vermutet. Vor rund zwei Wochen hat es laut Dilauro schon einmal im Bereich des Frauenbergs gebrannt. (dwe)