Was ohne Wahlbrief zu tun ist

Voraussetzung dafür ist ein Eintrag im Wählerverzeichnis: Eine Einsicht in dieses ist jedem Wahlberechtigten vom 8. bis zum 12. Oktober während der Öffnungszeiten der Gemeinde möglich. Ist der Name aufgeführt, kann der Bürger sowohl an der Landtagswahl als auch an den Volksabstimmungen teilnehmen.

Wer glaube, zu Unrecht nicht im Wählerverzeichnis eingetragen zu sein, müsse bis zum Ablauf der Einsichtsfrist am 12. Oktober bei seiner Gemeinde Einspruch einlegen, teilte Kanther mit. Wird die Frist versäumt, besteht keine Möglichkeit mehr, an der Landtagswahl und den Volksabstimmungen teilzunehmen.

Bei letzteren geht es in 15 Fällen um Änderungen der Hessischen Landesverfassung. Wer keinen Wahlbescheid bekommen hat, kann alle Infos dazu auf www.wahlen.hessen.de einsehen. (hog)