Wehr hat bis  tief in der Nacht zu tun

Für die letzten Einsatzkräfte ging es erst um 4 Uhr nach Hause, sagte Florian Brandenburger, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dillenburg. Um 15.59 Uhr erfolgte die erste Alarmierung, weil auf dem Gelände der Abfallentsorgungsanlage in Oberscheld auf einer etwa 25 mal 20 Meter großen Fläche aus noch unbekanntem Grund 100 bis 200 Tonnen Holzabfälle brannten. Die Qualmwolken waren weithin sichtbar.

Nach Auskunft von Brandenburger rückten Einsatzkräfte aus der Kernstadt, Niederscheld und Oberscheld zur Deponie aus. Vor Ort waren zudem die Wehren aus Herborn, Haiger und Ehringshausen, die laut Brandenburger über Fahrzeuge mit 10 000-Liter-Tanks verfügen. Im Pendelverkehr versorgten sie die Einsatzkräfte an der Brandstelle mit Löschwasser.

Einsatzkräfte aus Wetzlar entlasten ihre Kollegen mit Löschfahrzeugen

Aus Wetzlar kamen später noch Einheiten mit Löschfahrzeugen hinzu, um ihre lange geforderten Kollegen im Nordkreis zu entlasten.

Insgesamt seien rund 80 Feuerwehrleute vor Ort gewesen, um den Brand zu bekämpfen. Gegen 19 Uhr war die Lage zwar unter Kontrolle, der Einsatz unter Leitung von Stadtbrandinspektor Michael Reichel werde aber noch mehrere Stunden dauern, hieß es. Trotz der starken Rauchentwicklung habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte Brandenburger.

In Haiger war der Einsatz um 1.43 Uhr beendet, wie Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro mitteilte. Die örtliche Feuerwehr war zunächst selbst in Oberscheld im Einsatz.

Die Kräfte mussten aber abgezogen werden, weil am frühen Abend zwischen der Kläranlage am Rand der Kernstadt und der Autobahn ein etwa 50 mal 100 Meter großes Waldstück brannte. Die Feuerwehr legte eine längere Schlauchleitung von der Hüttenstraße zum Brandort, parallel wurde auch über Löschfahrzeuge mit integriertem Tank Wasser in den Wald transportiert.

Neuer Termin für geplatzte Wahl wohl an einem Samstag

Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro konnte auf seine Mitstreitern aus der Kernstadt, Roßbachtal, Sechshelden und Steinbach vertrauen. „Am Morgen haben wir noch einmal vorbeigeschaut. Es ist alles in Ordnung“, sagte Dilauro, der berichtete, dass das Feuer durch den Wind über einen Waldweg weggesprungen war.

Die Haigerer Feuerwehr hatte eigentlich einen anderen wichtigen Termin. Um 18.30 Uhr sollte im zweiten Anlauf ein stellvertretender Stadtbrandinspektor gewählt werden. Doch wegen des Einsatzes in der „Ebbenau“ waren nur 77 Brandschützer in der Stadthalle, wodurch die erforderliche Drittelbeteiligung verfehlt wurde. „Wahrscheinlich gehen wir auf einen Samstag, damit auch die Schichtarbeiter dabei sein können“, so Dilauro.