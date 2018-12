Wehr löscht Zimmerbrand in Breitscheid

Die Wehr unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Martin Kaiser wurde zunächst in die Hohe Straße zu einem Kaminbrand gerufen. Das bestätigte sich. Wegen der großen Hitzeentwicklung geriet allerdings zudem in einem Zimmer auch noch ein Kleiderschrank in Brand.

Dieser konnte aber noch rechtzeitig leer geräumt und schnell gelöscht werden. Anschießend war die Wehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Im Einsatz waren die Brandbekämpfer aus Breitscheid und Medenbach. Unterstützung erhielten sie in Form der Drehleiter aus Herborn. (am)