Wehren löschen Brände in Oberscheld und Haiger

Gegen 16 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dillenburg sowie aus den Stadtteilen Ober- und Niederscheld zu einem Brand auf der Mülldeponie in Oberscheld aus. Die Rauchsäule konnten sie bereits von weitem gut erkennen. Laut Kreisbrandinspektor Rupert Heege waren dort aus noch unbekanntem Grund 100 bis 200 Tonnen Holzabfälle in Vollbrand geraten. Rund 85 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Die Nachlöscharbeiten dürften laut Heege noch bis in die Nacht andauern.

Nach Auskunft von Florian Brandenburger, Pressesprecher der Feuerwehr Dillenburg, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

In Oberscheld im Einsatz waren außerdem Löschwasserfahrzeuge der Feuerwehren aus Herborn, Haiger und Ehringshausen. Diese Vehikel, deren Tanks je 10.000 Liter Wasser fassen, rollten am frühen Abend direkt weiter nach Haiger, wo gegen 17.45 Uhr ein Wald- und Flächenbrand in der Verlängerung der Hüttenstraße in Richtung Kläranlage gemeldet wurde. Dieser Einsatz ist aktuell noch in vollem Gange. (np/dwe)